Spendenflohmarkt Junge Völkermarkterin leidet an der selben Krankheit wie Stephen Hawking

Die 34-jährige Völkermarkterin leidet an einer unheilbaren Nervenerkrankung. Am Samstag wurde für sie im Gasthaus "zum Lipe" ein Spenden-Flohmarkt organisisert.

Alexandra Olschnig leidet an derselben Nervenkrankheit wie Stephen Hawking © Privat

ALS - die Diagnose traf Alexandra Olschnig vor sechs Jahren, wie ein Schock. Amyotrophe Lateralsklerose ist eine unheilbare Nervenerkrankung, an der auch der weltbekannte Physiker Stephen Hawking litt. Im Frühjahr 2012 ging sie, aufgrund ihrer Muskelspasmen im linken Arm, erstmals zum Arzt. Im Klinikum Klagenfurt wurde dann die Diagnose ALS festgestellt. Da sie die Diagnose nicht akzeptieren wollte, suchte sie Neurologen in ganz Österreich auf, um eine andere Diagnose zu bekommen. Vergeblich. „Es ist schwierig mit so einer Diagnose umzugehen, vor allem da ich noch jung bin. Es ist ein Lernprozess Tag für Tag immer mehr Selbstständigkeit abzugeben. Ich versuche das Beste daraus zu machen“, sagt sie.

Mithilfe einer Betreuerin übte sie bis Ende 2017 ihren Beruf, sie ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, aus. Dann hat sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Arme und Beine sind gelähmt, sie leidet unter Sprach-, Schluck- und Atemstörungen. „Meine treibende Kraft ist mein Lebenspartner Roland, meine beste Freundin, meine Assistentin Magdalena Kober und meine Familie“, sagt sie. Damit die Kommunikation mit ihrem Umfeld erleichtert wird, erhielt Olschnig von einem gemeinnützigen Verein einen Sprachcomputer gespendet.

Dringend notwendig ist aber ein barrierefreier Umbau des Bades und ein pflegetaugliches Bettsystem.

Durch einen Flohmarkt am Samstag von 9 bis 16 Uhr im Gasthaus „zum Lipe“ in Völkermarkt werden für die junge Frau Spenden gesammelt. Die Standgebühr beträgt zehn Euro. Anmeldung: 0660/48 96 847. Direkte Spenden an: IBAN AT21 3954 6000 0010 9900.

