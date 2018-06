In St. Peter am Wallersberg hat Marko Rupnik, Meister der Kunstwerkstatt Centro Aletti in Rom, seine neuesten Werke geschaffen. Prunkstück ist ein fünfeinhalb Meter hohes und drei Meter breites Mosaik.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünfeinhalb Meter hoch und knapp drei Meter breit ist das Mosaik an der Ostseite der Pfarrkirche St. Peter © HUBERT BUDAI

Pfarrer Jože Valeško strahlt mit den drei neuen Mosaiken in der Pfarrkirche St. Peter am Wallersberg um die Wette. Prunkstück ist das fünfeinhalb Meter hohe und knapp drei Meter breite Mosaik an der ostseitigen Kirchenwand, das mit Sonnenaufgang in leuchtenden Farben das Leben und die Auferstehung versinnbildlicht. „Diese Darstellung ist ein Unikat. Sie zeigt Christus, wie er Eva und Adam als die ersten Menschen aus dem Tod zurück in die Herrlichkeit Gottes holt und damit zugleich die ganze Menschheit“, schwärmt Valeško.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.