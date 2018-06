Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bei Elektroarbeiten: Mann erlitt schwere Verbrennungen © KLZ/Weichselbraun

Mittwochvormittag geriet ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt bei Elektroarbeiten in einem Betrieb in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg mit einer Hand in eine mit 400 Volt stromführende Leitung.