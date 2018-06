Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Modellbauer Michael Glinik freut sich über Helfer © Zdravko Haderlap

Es ist noch einiges zu tun: die Landschaft gehört begrast, der Bach muss bemalt und mit Modellwasser ausgegossen werden und auch die Verkabelung ist noch nicht fertig. Seit 7. Juni ist die Ausstellung in Erinnerung an die Vellachtalbahn „Vike“, die im Jahr 1902 die Fahrt aufnahm, geöffnet. Fertig ist das Modell allerdings noch nicht, denn der „Vike“ in Modellform soll mithilfe von Freiwilligen gebaut werden. Die Fertigung hat Modellbauer Michael Glinik über. Freiwillige Helfer können sich bei ihm unter der Telefonnummer 0664/751 31 855 melden. „Es müssen noch einige Handgriffe getan werden“, sagt Glinik.

