In einem Wald in Bad Eisenkappel kam es zu einem Forstunfall. Ein Rumäne (24) wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

© Klz/Fuchs Juergen

Am 5. Juni 10.40 Uhr rutsche ein 24-jähriger rumänischer Arbeiter bei Forstarbeiten in einem steilen Waldstück in Bad Eisenkappel beim Ablängen eines 30 Zentimeter dicken, gefällten Fichtenbaumes auf dem feuchten Waldboden aus. Dabei geriet mit dem Unterschenkel unter den Baumstamm und wurde eingeklemmt.

In der Nähe arbeitende Kollegen hörten die Hilferufe des Mannes, befreiten ihn und brachten den Verletzten mit einem Geländewagen aus dem Wald. Die inzwischen verständigte Rettung fuhr den unbestimmten Grades Verletzten ins UKH Klagenfurt.