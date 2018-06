In St. Kanzian gibt es kurz vor der Hochsaison nur eine Notversorgung. Von vier Kassenstellen in Eberndorf sind ab Ende Juni nur zwei besetzt. Stellen sind ausgeschrieben, Interesse ist allerdings gering.

Seitdem Hans Jörg Molderings (im Bild rechts) aufgehört hat, müssen seine Patienten zu anderen Ärzten © Markus Traussnig

Vier Kassenstellen für praktische Ärzte hat die Marktgemeinde Eberndorf. Einer der vier Hausärzte, Hans Jörg Molderings, hat sich vor zwei Wochen in die Pension verabschiedet, sein Kollege Kurt Panzer hört Ende Juni auf. Eine Nachfolge ist momentan noch nicht in Sicht.

Die beiden anderen Ärzte, Dieter Schmidt und Gregor Cencig, spüren bereits den größeren Andrang: „Die Patientenbesuche haben in diesem Monat deutlich zugenommen, ich hatte gestern 148 Leute in der Ordination“, sagt Schmidt, der vorhat, noch ein paar Jahre zu arbeiten.

„Im Juli, wenn Doktor Panzer aufhört und die Sommersaison am See beginnt, wird es heiß hergehen“, sagt Cencig. Er werde eine dritte Assistentin aufnehmen, denn der administrative Aufwand sei enorm. „Leider ist die Attraktivität unseres Berufes nicht mehr gegeben und viele junge Ärzte überlegen es sich, ob sie diese Anstrengungen auf sich nehmen wollen“, sagt Cencig.

Noch prekärer ist die Situation in St. Kanzian am Klopeiner See. Die momentan noch einzige Kassenstelle ist im Moment nur an drei Tagen – in der Regel montags, dienstags und samstags – von einem Arzt aus Hermagor besetzt, weil Kassenärztin Josefine Drobesch-Zelsacher akut erkrankt ist und voraussichtlich für neun bis zwölf Monate ausfallen werde, heißt es aus der Ordination. Man sei gerade dabei, eine Lösung zu finden, um die restlichen zwei Wochentage mit einem zweiten Arzt zu besetzen. Auch von dort weichen etliche Patienten zu umliegenden Kassenärzten aus.

Seit einem Monat zweite Kassenstelle

Wobei St. Kanzian ein Sonderfall ist: In der Hochsaison im Juli und August hat die Gemeinde mit ihren 4500 Einwohnern mit 24.000 die Bevölkerungszahl einer Kleinstadt. Bürgermeister Thomas Krainz kann jetzt insofern aufatmen, dass die Kasse „uns nach jahrelangem Drängen vor einem Monat endlich eine zweite Kassenstelle zugeteilt hat“. Das Problem sei dennoch nicht gelöst. Krainz: „Es will niemand her, weil Landärzte zu schlecht bezahlt werden.“ Stefan Hinteregger, stellvertretender Bereichsleiter für Vertragspartner der Kärntner Gebietskrankenkasse, bedauert ebenfalls die vielen Absagen, verweist aber darauf, dass die Ausschreibung für Molderings Stelle bereits mit heutigem Tage ende und jene für Panzers Nachfolge bereits ausgeschrieben sei. „Wir sind bemüht, auch für St. Kanzian eine baldige Lösung zu finden“, verspricht Hinteregger.