Gallizien Sie gehen mit ihrer Musik eigene Wege

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gruppe aus Gallizien stellt ihr Album „Going home“ vor © KK/Privat

Ich schreibe über Themen, die nicht konstruiert sind, sondern mich bewegen“, erzählt Vollblutmusiker und Frontman der Gruppe Hansi Rainer, der hauptberuflich als Landesmusikschullehrer unterrichtet und zudem noch in zwei weiteren Bands spielt, darunter das „Hillbilly Trio“. Die erste CD seiner Band „Hansi & the Gretels“, bestehend aus dem Mitgliedern Lisi Rainer, dem gebürtigen Wolfsberger Thomas Freithofnig und Markus Gruber, enthält elf Lieder, die einen Mix zwischen Pop über Indie-Rock bis hin zur Country-Musik spannen. „Wir machen keine Mainstream-Musik, sondern verwirklichen unsere Eigenkompositionen.“ Der Name der Band ist übrigens eine spaßhafte Anlehnung zum Märchen der Gebrüder Grimm. „Es klingt einfach gut“, so Rainer. Ein Jahr wurde am Erstlingswerk getüftelt. Gesungen wird in Englisch. „Jede Sprache hat seine eigene musikalische Wirkung. Für uns ist momentan Englisch das richtige Stilmittel“, erklärt Rainer. Im Album vertreten sind auch politische Texte. „Beim Lied „eat them horror clowns“ verarbeiten wir die globale Situation mit Donald Trump, Putin und Co“, erklärt Rainer. Foto © KK/Privat Musikalisch geht es für die Band schon gut los. „Unser Album ,Going home’ ist in allen Onlinestores erhältlich und kann ab Juni auch als Schallplatte gekauft werden“, sagt er. Hautnah erleben kann man die „Hansi &the Gretels“ im Sommer: „Wir treten am 18. August in der Freiluft Minigolf Lounge Jost in Ossiach auf.“ Auch ein Überraschungskonzert wird es geben. „Nur so viel wird verraten. Es wird auf der Waldbühne in Krumpendorf stattfinden“, informiert Rainer. Genaues Datum und Uhrzeit werde noch bekannt gegeben.