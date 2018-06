Vatikan, Tainach Kärnten-Dorf wurde dem Papst vorgestellt

Facebook

450 Häuser konnten bisher durch Spenden im Kärnten-Dorf errichtet werden © Privat

"Beten Sie für mich. Ich brauche das Gebet dringend": Mit diesen Worten, auf Deutsch gesprochen, verabschiedete sich Papst Franziskus bei Jože Kopeinig. Der Rektor des Bildungshauses Sodalitas in Tainach nahm am Mittwoch an einer Privataudienz bei seiner Eminenz im Vatikan teil. Es war ein emotionaler, unvergesslicher Moment. Aber auch der Anlass des Besuches war für Kopeinig eine Herzensangelegenheit. Es geht um die Missionarsarbeit, speziell um das Kärnten-Dorf auf Madagaskar, das unter der Schirmherrschaft von Kopeinig und seiner slowenischen Missionskanzlei in Klagenfurt steht. Das Kärnten-Dorf ist Teil der humanitären Vereinigung „Akamasoa“, die von dem gebürtigen Slowenen und Missionar Pedro Opeka gegründet wurde. Als Kind musste Opeka nach Argentinien fliehen und wurde vom ersten argentinischen Papst herzlich begrüßt. Opeka (links), Papst Franziskus, Pahor, Fürst Albert, Tomaž Mavrič (Lazaristen-Ordensgeneral), Kopeinig, Botschafter Tomaž Kunstelj Foto © Privat

Durch die Hilfsaktion erhalten die ärmsten Menschen in Madagaskar, die sogenannten Müllmenschen, ein Dach über dem Kopf. Im Kärnten-Dorf konnten durch Spenden seit dem Jahr 2002 rund 450 Häuser errichtet werden. Ein Haus kostet 5000 Euro. Die Menschen bauen ihre Häuser selbst. „Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man einmal die Not in Madagaskar gesehen hat, dann kann man nicht mehr gleichgültig bleiben. Unser nächstes Etappenziel sind 500 Häuser. Das möchten wir heuer gerne erreichen“, sagt Kopeinig.

Wenn man einmal die Not in Madagaskar gesehen hat, dann muss man helfen. Jože Kopeinig

Ein bekannter Unterstützter von Pedro Opeka ist der Fürst von Monaco, Albert II. Dieser war, wie auch Sloweniens Staatspräsident Borut Pahor, ebenfalls bei der Privataudienz.



Spendenkonto. IBAN: AT 1039 1000 0000 0567 47, Posojilnica

