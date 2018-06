Facebook

Valentina und Mathias Kunauer vom gleichnamigen Tanzstudio organisieren die Tanz-Meisterschaften © Privat

An diesem Wochenende gehen die Österreichischen Tanzmeisterschaften in den Disziplinen „Hip Hop“, „Electric Boogie“ und „Break Dance“ in Bleiburg über die Bühne. „Wir sind äußerst stolz, die ,IDO Austrian Championships‘ zum ersten Mal in unser Bundesland geholt zu haben“, sagt Organisator Matthias Kunauer. Jährlich starten rund 1200 der talentiertesten Tänzer Österreichs bei diesen nationalen Meisterschaften. „Zusätzlich kommen Tänzer aus den Nachbarländern, die in einer eigenen internationalen Wertung an der Tanzveranstaltung teilnehmen“, erklärt Kunauer, der seit dem Vorjahr gemeinsam mit Schwester Valentina das Tanzstudio Kunauer in Bleiburg leitet.

Getanzt wird auf dem Parkett der Jufa-Arena in Bleiburg, und zwar am Samstag von 10 bis 22.15 Uhr und am Sonntag von 9.15 bis 22.15 Uhr. Der Eintritt für Jugendliche beträgt zwölf Euro bzw. 19 Euro für beide Tage, für Erwachsene 17 bzw. 27 Euro. Samstagabend findet auch eine anschließende Feier im Grenzlandheim statt. „Unser Ziel ist es, Bleiburg langfristig als Standort für die Meisterschaften zu etablieren und künftig zumindest alle drei Jahre den Zuschlag zu bekommen“, erklärt Kunauer.