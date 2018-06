DJ Ötzi kommt! Am Klopeiner See laufen die Vorbereitungen für das Schlager-Fest am kommenden Wochenende auf Hochtouren. Erwartet werden Tausende Besucher und zahlreiche Stars der Schlagerszene.

DJ Ötzi wird am kommenden Freitag auf der Seepromenade mit einem Stern geehrt. Anschließend tritt er auf. © APA/Patrick Seeger

Zahlreiche internationale Schlager- und Popstars werden am nächsten Wochenende auf Initiative der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten für Stimmung am wärmsten Badesee Europas sorgen. Bis zu 4000 Besucher kann das Veranstaltungsgelände, der terrassenförmig angelegte Parkplatz bei der Walderlebniswelt, fassen. „Künftig wollen wir jedes Jahr mit einem Musik Open Air in die Sommersaison starten“, sagt Tourismusgeschäftsführer Daniel Orasche.

Gestartet wird das Musikfestival mit dem „Schlager Open Air“ am 15. Juni. Dazu werden DJ Ötzi, Fantasy, Bernhard Brink, Francine Jordi und das Helene-Fischer-Double Jennifer Sturm erwartet. Konzertbeginn ist um 17.30 Uhr. Bereits um 15.30 Uhr werden Tourismusverband und die Gemeinde St. Kanzian DJ Ötzi – nach der Schauspielerin Larissa Marolt und dem Pianisten Ingolf Wunder – mit einem Stern auf der Nordufer-Promenade des Sees auszeichnen.

Beim am 16. Juni ebenfalls um 17.30 Uhr beginnenden Fest „Stars am See“ werden Tagträumer, Mc Yankoo, James Cottrial, Flowrag und Onyx Live ihren Fans ordentlich einheizen und für Partystimmung sorgen.

Von der Tourismusregion wurde nach einer Ausschreibung die Entertainment Agency GmbH mit der Abwicklung des Musik Open Air betraut. „Die Vorbereitungen laufen bereits seit Herbst 2017. Mit den Aufbauarbeiten beginnen wir drei Tage vor dem Freitag-Event“, informiert Produktionsleiter Wilfried Stucke. „Neben den quasi unbeschränkten Stehplätzen und dem 150 Personen fassenden VIP-Bereich stehen auch 500 Sitzplätze zur Verfügung“, erklärt Stucke weiter.

Zahlen & Fakten Karten. Sie erhält man bei oeticket.com, bei der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten und an der Abendkasse.

Preise. Für das Schlager Open Air kostet ein Stehplatz 49,90 Euro, ein Sitzplatz 89,90 Euro. Für „Stars am See“ zahlt man für den Stehplatz 39, für den Sitzplatz 59 Euro. Einlass jeweils um 16.30 Uhr. Die Vorstellungen beginnen um 17.30 Uhr.