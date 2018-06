Facebook

Elke Krojnik bereitet sich mit Hündin Kendra auf die Weltmeisterschaft in Italien vor © Rosina Katz-Logar

Mit Kendra könnte ich die Weltmeisterschaft im September in Lignano gewinnen“, sagt Elke Krojnik (41) aus Moos/Blato. Am 16. und 17. Juni werden am Sportplatz in St. Michael ob Bleiburg im Rahmen ihrer Hundeakademie aus rund 40 Teams die österreichischen Top 12 für die WM ermittelt.

In der Gesamtwertung der österreichischen FCI-Meisterschaften (Federation Cynologique Internationale) liegt sie mit ihrer vierjährigen Belgischen Schäferhündin Kendra zur Zeit auf Platz 3. Das bedeutet, dass sie mit einem Platz unter den Top 12 rechnen kann. Da zur Weltmeisterschaft nur fünf Hunde aus Österreich zugelassen werden, muss sie allerdings mit Kendra bei einer weiteren Vorentscheidung im Juli antreten. Danach fällt die endgültige Entscheidung. Die Hundeliebhaberin ist aber überzeugt, dass ihr die WM-Qualifikation gelingen wird. „Kendra ist lernbegierig und ein guter Sport- und Wachhund“, sagt Krojnik.