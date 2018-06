Facebook

Noch heute tragen die Gottscheer bei festlichen Anlässen mit Stolz ihre Trachten © KLZ/Susanne Hassler

Die Gottschee: Das ist für viele Nachfahren jener Menschen, die einst diese deutsche Sprachinsel im heutigen Slowenien besiedelten und 1941 von den Nazis vertrieben wurden, noch immer die ursprüngliche Heimat. Bei vielen offiziellen Anlässen tragen sie ihre Trachten und lassen alte Traditionen hochleben.

Im Stift Eberndorf erinnert am Donnerstag der Film „Gottscheabar Lont – Das verlorene Kulturerbe“ an die sechs Jahrhunderte dauernde Ansiedelung der Gottscheer in der Gottschee. Die Idee zum Drehbuch stammt von Hermann Leustik, der die Produktionsleitung übernahm, und Uroš Zadodnik, der Regie führte. Die Dokumentation umfasst Impressionen über die Gottschee vor 1941, unternimmt aber auch eine Reise ins heutige Gottscheer Land. Altes Film- und Fotomaterial lässt in die Vergangenheit blicken, neue Aufnahmen bringen dem Betrachter die Schönheit dieser Landschaft näher.

Der Filmabend Eberndorf. Stift, Trauungs- und Mehrzwecksaal, 7. Juni, 19.30 Uhr, Filmvorführung, Eintritt frei.