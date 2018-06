Die Jugend-Feuerwehr aus Schwabegg und aus Völkermarkt vertrat den Bezirk bei den Bezirksmeisterschaften in Feldkirchen. Der Gruppensieg ging an Schwabegg.

Die stolze Mannschaft aus Schwabegg holte den Gruppensieg © FF

165 Jugendliche aus 13 Jugendfeuerwehren aus Kärnten nahmen bei den Bezirksmeisterschaften in Steuerberg (Bezirk Feldkirchen) teil. Darunter auch Mannschaften aus Völkermarkt und Schwabegg. Die Jugendlichen mussten einen Schlauch richtig rollen, über Hürden springen, durch Tunnel kriechen und je nach Bewerb auch feste knoten. Große Freude herrscht beim Schwabegger Kommandanten Michael Lamprecht über den Sieg im Gruppenbewerb Bronze. Einen dritten Platz gab es für Mia Lutnik im Einzelbewerb Bronze A, einen zweiten Platz für Christian Motschnik in Silber und einen vierten Platz für Jaqueline Sadnek in Bronze B.

Bei der FF Völkermarkt war Jugendbeauftragte Dagmar Hribernik mit acht Jugendlichen im Einsatz. Fünf Pokale konnten erzielt werden. Sebastian Korak mit den zweiten Platz in Bronze A, Lisa Rebernig schaffte einen fünften und Lukas Trad einen sechsten Platz in Bronze B. Elias Mairitsch holte den dritten Platz und Christina Hribernik den fünften Platz in Silber.

Das nächste Ziel: Der Landesbewerb am 30. Juni in Villach.

Der FF-Nachwuchs aus Völkermarkt kehrte mit fünf Pokalen heim Foto © FF