Im Zuge der „familienfreundlichen Gemeinde“ fand eine Rollschuhdisco in der Eishalle statt © KK/Gemeinde

Die Stadtgemeinde Völkermarkt möchte familienfreundlicher werden. Daher wurden die Bürger nach ihren Wünschen gefragt. Mehr als 300 Personen füllten einen Fragebogen aus. Auch Schüler des Gymnasiums brachten Ideen durch Aufsätze ein. Alles in allem wurde ein großer Aufwand betrieben, um zu erfahren, was Völkermarkt familienfreundlicher machen würde. Was nun aber an ersten Maßnahmen vorgestellt wurde, lässt Teilnehmer der Umfrage wundern. In der öffentlichen Toilette im Innenhof der Neuen Burg wird ein Wickeltisch angebracht. Weiters wurden zwei Rollschuhdiscos organisiert. Ein Termin fand bereits statt, die nächste Disco ist am 30. Juni. Auch ein Baum soll für die Neugeborenen des Jahres 2018 im Stadtgebiet gepflanzt werden. Ein Schild wird darauf hinweisen. 10.000 Euro stellt die Stadtgemeinde in diesem Jahr für die Vorhaben zur Verfügung. 5000 Euro hat alleine die Befragung gekostet. Mit den restlichen 5000 Euro sind allerdings keine großen Projekte umsetzbar. „Ich stehe hinter dem Projekt. Es ist eine engagierte, überparteiliche Gruppe am Werk. Wir haben schauen müssen, wie wir das Projekt im Haushalt unterbringen. Das ist auch in Absprache mit den Projektverantwortlichen passiert“, sagt Völkermarkts Bürgermeister Valentin Blaschitz. „Uns ist vom Bürgermeister zugesichert worden, dass wir nächstes Jahr mehr Geld bekommen. Für heuer war nicht mehr drinnen“, sagt die Projektbeauftragte Isabella Koller.

