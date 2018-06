Facebook

Die Mitarbeiter des Autohauses mit Chef Ernst Igerc (Zweiter von rechts) © Sandra Zarfl

300.000 Euro investierte das Autohaus Igerc in St. Michael ob Bleiburg in seinen neuen 400 Quadratmeter großen Schauraum. „Ab November wurde gebaut, insgesamt haben darin 14 Autos Platz“, sagt Geschäftsführer Ernst Igerc, der seit 40 Jahren im Kfz-Geschäft tätig ist. Es gibt aber noch mehr zu feiern. „Heuer haben wir unser 30-jähriges Bestandsjubiläum und wir sind seit 20 Jahren Exklusivhändler der Marke Seat“, so Igerc. Mittlerweile sind im Familienbetrieb neun Mitarbeiter beschäftigt. Die Gründe für das lange Bestehen liegen laut Igerc im Gesamtpaket: „Von der Beratung und Finanzierung bis hin zum Service in der Werkstätte muss alles passen.“