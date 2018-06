Facebook

Die beiden Mitarbeiterinnen von „Stex“ Veronika Karner und Gabriele Escher © KK/Privat

Von Kleidern über Schuhe bis hin zu Handtaschen – der Textilhändel „Stex“ im Fachmarktzentrum „Country Markt“ in Kühnsdorf feiert sein einjähriges Bestehen. „Wir haben für jede Figur bis Größe 56 coole Mode zu Discountpreisen“, sagt Geschäftsführer Josef Peter Planteu. Er betreibt mittlerweile zwei Filialen in Kärnten, neben der Filiale in Kühnsdorf eine weitere im Südpark. „Auf Sortimentsvielfalt wird bei uns geachtet. Alle zehn Tage gibt es in beiden Geschäften eine neue Kollektion“, informiert Planteu. Werbung wird über Social Media gemacht. „Wir informieren über Facebook über unsere aktuelle Mode“, sagt Planteu. Insgesamt beschäftigt die Stex GmbH acht Mitarbeiter in Kärnten.