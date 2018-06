Facebook

Die Schlosskapelle Neuhaus wird heute mit weiteren Kulturträgern beim Jubiläumsfest mitwirken © Rosina Katz

Zum 50-Jahr-Jubiläum 2008 hat das Kärntner Landesarchiv eine Gemeindechronik veröffentlicht. Diesmal, zehn Jahre später bei der 60. Wiederkehr der Gemeindegründung von Neuhaus, hat das Landesarchiv ein Buch über die Orts-, Vulgar- und Flurnamen (Autoren Heinz-Dieter Pohl und Engelbert Logar) herausgegeben. Dieses kann man auch beim Jubiläumsfest heute kaufen.



Das Festprogramm beginnt um 15.30 Uhr auf dem Vorplatz des Gemeindeamtes Neuhaus mit dem „Altneuhausertreffen“. Rund 700 ehemalige Neuhauser wurden laut Sachbearbeiterin Eva Maria Logar diesmal angeschrieben – in Deutschland, Slowenien, der Schweiz oder etwa in den Arabischen Emiraten. Namentlich eingeladen wurden auch alle Gemeindebewohner, die heuer ihren 60. Geburtstag feiern. „Ich rechne damit, dass an die 200 Neuhauser von auswärts der Einladung nachkommen werden“, so Bürgermeister Gerhard Visotschnig.

Um 17 Uhr schreiten er, Vizebürgermeister Karl Pölz und Pfarrer Michael Golavčnik zum Festakt, die Festansprache wird Gemeinde- und Feuerwehrreferent, Landesrat Daniel Fellner halten. Um 18 Uhr verlagert sich das Geschehen ins Festzelt beim Hartl Stadl zum Konzert der Militärmusik Kärnten. Eva Maria Logar, Bürgermeister Gerhard Visotsch-nig, Amtsleiterin Regina Wiedl und Rebecca Drug (von links) mit dem Namenbuch Foto © KK/Gemeinde

Das Rahmenprogramm beinhaltet eine Leistungsschau der drei Gemeindefeuerwehren und der Jugendfeuerwehr Schwabegg (ab 15.30 Uhr), Darbietungen der Volksschule Neuhaus, des Heimatklangs Bach, des Oktet Suha, der Schlosskapelle Neuhaus und des Slowenischen Kulturvereins KPD Drava. Um 19 Uhr steht für die Besucher ein Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten der Had’nwirte und Direktvermarkter der Genussregion Jauntaler Had’n bereit.

