Bild aus dem Jahr 1953 © KK/Museum

Im Jahre 1953, also acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, feierte Völkermarkt das 700-jährige Stadtjubiläum. Die Festtage begannen am 13. Juni und endeten mit dem großen Festzug, dem Volksfest und dem Feuerwerk am 21. Juni 1953. Noch heute, 65 Jahre nach diesen Ereignissen, sprechen viele „alte Völkermarkter", die alles miterlebt haben, mit Begeisterung von den damaligen Feierlichkeiten und der Stimmung, die in der Stadt herrschte.

Um auch Jüngeren diese Stimmung näher zu bringen, lädt man im Völkermarkter Step am Freitag, dem 1. Juni, um 20 Uhr zu einer Großbildprojektion. Gezeigt wird altes Bildmaterial aus dem Bezirksheimatmuseum. Der Eintritt ist frei.