Junge Talente werden gesucht © olgavolodina - Fotolia

Eine coole Chance für Jugendliche: Für das Filmprojekt die UNRUHE"STIFTER werden Schauspieler gesucht. "Wir drehen einen neuen Spielfilm mit Jugendlichen im Stift Eberndorf. Wir veranstalten am Sonntag, dem 10. Juni, ein Casting unter dem Vorsitz vom Regisseur Gerdi Obersteiner", sagt Paul Kraiger vom Filmclub Völkermarkt. Welche Darsteller gesucht werden? "Wolltest Du schon immer vor der Kamera mitspielen? Dann bist Du bei uns richtig! Der Filmclub Völkermarkt sucht Laienschauspieler, vor allem Jugendliche zwischen 8 und 12 Jahren, aus den Bezirk Völkermarkt, die Spaß an filmischer Kreativität suchen", so Kraiger. Vor allem Buben werden für die Produktion noch gebraucht. "Sogar der Bürgermeister, der Amtsleiter und die hiesige Feuerwehr spielen mit", freut sich Kraiger.

Gedreht wird der Film in der Zeit vom 29. Juni bis 8. Juli, jeweils an Wochenenden, in und um das Stift. Den genaueren Drehplan erfährt man beim Casting am 10. Juni. Und dieses Casting findet von 16 bis 18 Uhr im Café Evi in Eberndorf statt. Nähere Informationen unter 0699 18626050 .