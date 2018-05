Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mitarbeiterin Sylvia Laure und Gastronom Erich Skubel © Sandra Zarfl

Eisbecher, Snacks, Kaffee und mehr. Nach einer Renovierung wurde das Caféhaus und Bistro „ins Tschocherl“ im Ortskern von St. Kanzian (neben Spar) von Gastronom Erich Skubel eröffnet. „Der Schwerpunkt liegt bei uns auf der Wohlfühlatmosphäre für Jung und Alt“, informiert Skubel. Bereits der Name soll Gemütlichkeit ausdrücken. „Ins Tschocherl meint etwas Kleines und Ungezwungenes. Einfach zum Zufriedensein“, sagt Skubel. Im rund 60 Quadratmeter großen und im Retro Stil eingerichteten Lokal achtet auch auf Regionalität. „Wir bieten saisonal angepasste Produkte an“, so Skubel. Darunter fallen auch Mehlspeisen. Zusätzlich können sich die Gäste im 30 Sitzplätze großen Gastgarten sonnen. In Zukunft seien Themenabende geplant. „Musik und Kulinarik werden bei uns im Mittelpunkt stehen“, sagt Skubel.