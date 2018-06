Facebook

Die Mitteilungen aus dem Rathaus werden seit heuer in Villach gedruckt © KK/PRIVAT

Ihre Verwunderung über die Gestaltung des periodischen Informationsblattes der Stadtgemeinde Völkermarkt bringt Angelika- Kuss-Bergner (ÖVP) in einer Presseaussendung zum Ausdruck. Zudem sei die Zeitung diesmal außerhalb von Völkermarkt gedruckt und „sichtlich der Bezug zur Stadtgemeinde reduziert worden“, kritisiert Kuss-Bergner. Sie verweist darauf, dass die Gemeinde Förderungen an regionale Betriebe vergeben würde, andererseits jedoch Aufträge an Betriebe außerhalb von Völkermarkt. Die ÖVP fordert in einem Antrag, die Stadtgemeinde habe besonnen mit den Gemeindemitteln umzugehen und in puncto Regionalität Vorbildwirkung einzunehmen.

Laut Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) habe man der Forderung schon im Jänner entsprochen und, wie über 50 weitere Gemeinden, die Zeitung ausgelagert. „Diese wird jetzt in Villach bei der Santicum Medien GmbH produziert, wir liefern nur die Beiträge. Mit den Werbeeinnahmen werden die Druckkosten finanziert, auf die Gemeinde entfällt nur mehr das Porto für die 4200 Hauhalte“, sagt Blaschitz. Die Druckkosten von rund 14.000 Euro für vier Ausgaben pro Jahr, wie zuvor, würden nicht mehr anfallen. Es gelte auch weiterhin der begünstigte Tarif für Inserenten aus Völkermarkt.

