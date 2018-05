Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Brenndorfer Bucht steht heuer erstmals in der fertiggestellten Form für Brutvögel zur Verfügung. Es gibt bereits erste Erfolge.

Das Hauptbrutgebiet der Graugänse in Kärnten liegt im Bereich Neudenstein-Brenndorf © KK/PETUTSCHNIG

Dass die Brenndorfer Bucht an der Drau bei St. Lorenzen und Brenndorf in der Gemeinde St. Kanzian zu einem Paradies für Vögel wurde, verdankt sie dem Bau der Koralmbahn. ÖBB und Verbund verpflichteten sich, für Flächen, an denen künftig Züge fahren sollen, ökologische Ausgleichsflächen für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen.

Naturschützer hatten dabei natürlich ein wichtiges Wörtchen mitzureden.

