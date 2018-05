Facebook

Die siegreichen Schüler aus St. Margarethen © KK/Privat

Am Dienstag holte sich die vierte Klasse der Volksschule St. Margarethen ob Töllerberg (Bezirk Völkermarkt) den Titel "sicherste Schule Kärntens". In sechs spannenden Bewerben setzten sich die St. Margarethener gegen die restlichen neun Bezirkssieger beim Landesfinale der 20. Kärntner Sicherheitsolympiade im Klagenfurter Sportzentrum Fischl durch. Die Schüler aus St. Margarethen vertreten Kärnten beim Bundesfinale am 19. Juni in Knittelfeld.

Sechs Schulen schafften es heuer das erste Mal in das Landesfinale: Die Montessorischule de la Tour (Bezirk Klagenfurt), die VS 1 Khevenhüller (Villach), die VS Greifenburg (Spittal), die VS Bad Bleiberg (Villach Land), die VS St. Urban (Feldkirchen) und die VS 6 St. Margarethen ob Töllerberg (Völkermarkt). Das dritte Mal in einem Finale standen die VS Egg (Hermagor) beziehungsweise zum vierten Mal die VS Grafenstein (Klagenfurt Land, Landessieger 2010) und die VS St. Stefan im Lavanttal (Wolfsberg). Rekordhalter ist die VS Kappel am Krappfeld (St. Veit, Landessieger 2007) mit fünf Finalteilnahmen. Sie stand auch letztes Jahr im Finale, wo sie Rang drei belegte.

Sicherheitsolympiade: Voller Einsatz der Völkermarkter Schüler Bewerb in Bad Eisenkappel Dass sie spitzenmäßige Sicherheitsprofis sind, das haben die Mädchen und Buben der Volksschule St. Margarethen ob Töllerberg (Lehrerinnen: Annemarie Joham, Helena Wuttej) beim heutigen Bezirksbewerb Völkermarkt auf dem Freigelände der Tennishalle Bad Eisenkappel vorzüglich bewiesen. KK/AUVA Bewerb in Bad Eisenkappel Mit 362 Punkten holten sich die Kids den erträumten Bezirkssieg. Knapp vor dem Team A der Volksschule Griffen mit 357 Punkten. Damit qualifizierten sich die St. Margarethener auch gleich für das Landesfinale in Klagenfurt am 29. Mai. KK/AUVA Bewerb in Bad Eisenkappel Platz 3 für die Volksschule Sittersdorf KK/AUVA Bewerb in Bad Eisenkappel Die weiteren Platzierungen: 4. VS Heiligengrab (329)

4. VS 8 Tainach (329), 6. VS Griffen, Team B (295), 7. Neuhaus (248), 8. Bildungszentrum Eisenkappel (238), 9. Haimburg (232), 10. VS Griffen, 4b (225)

Landesweit gingen heuer wieder rund 2.500 Schülerinnen und Schüler bei der Kinder-Sicherheitsolympiade, die vom Kärntner Zivilschutzverband und der AUVA mit Unterstützung des Landesschulrates für Kärnten durchgeführt wird, an den Start. 124 Schulklassen aus zehn Bezirken, darunter im Bezirk Hermagor auch zwei italienische Schulklassen (Scuola Elementare Paularo, 3. Klasse bzw. Scuola Primaria di Timau-Cleulis 3. Klasse) versuchten den Einzug in das Landesfinale zu erreichen.