Großes Finale des Landjugendwettbewerbs "Jugend am Wort" am Samstag, 2. Juni, am Goldbrunnhof. Die Kandidaten treten in vier Kategorien gegeneinander an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer heuer jubeln kann, das wird am Samstag ermittelt © KK/LJ

Die Teilnehmer, die am kommenden Samstag auf der Bühne stehen werden, sind eines sicher nicht: auf den Mund gefallen. In der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof wird der Landesentscheid des Redewettbewerbes „Jugend am Wort“ der Landjugend abgehalten. Die Kandidaten werden in den Kategorien „Vorbereitete Rede“, „Rede unter 18“, „Spontanrede“ und „Neues Sprachrohr“ gegeneinander antreten.



Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr schwärmen die Redner, die allesamt einen Stockerlplatz beim Bezirkswettbewerb errungen haben, zu den verschiedenen Redeplätzen aus. Das Finale der Spontan-Redner gibt es um 15 Uhr. Alle frischgebackenen Sieger werden um 15.30 Uhr vom Landesvorstand geehrt.

Wolfsberg: 14. Nacht der Landjugend Kärnten Die Landjugend Kärnten lud am Samstag zum alljährlichen Landesball aufs Tanzparkett, der diesmal im Kuss Wolfsberg über die Bühne ging. Daniela Vallant Als Highlight des Festaktes wurde der Goldene Löwe an die aktivste LJ-Gruppe verliehen. Über den ersten Platz freute sich die Landjugend Kappel am Krappfeld (im Bild). Daniela Vallant Den Titel des Landjugend-Champion holte sich die LJ Wieting (im Bild). Daniela Vallant Klicken Sie sich durch die Bilder! Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant Daniela Vallant 1/74