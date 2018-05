Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Rüsthaus soll bis zum Spätherbst beziehbar sein © Kleine Zeitung

Bei seiner Sitzung am Montag hatte der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg zwei inhaltliche Schwerpunkte zu behandeln: In insgesamt zehn Tagesordnungspunkten wurden die Vergaben für die Arbeiten im Rahmen des Um- und Zubaus für das Rüsthaus der Stadtfeuerwehr Bleiburg abgehandelt. Von den Baumeister-, Zimmermann- und Dachdeckerarbeiten über die Installationen bis zur Lieferung und Montage der Fenster sowie Portale und Toranlagen für die sechs Boxen des Garagenzubaus für die Einfahrzeuge wurden insgesamt 1,4 Millionen Euro beschlossen.



Dabei ist auch eine Restaurierung des Freskos des Kärntner Künstlers Siegfried Tragatschnig aus dem Jahr 1962 vorgesehen. „Sowohl das Bundesdenkmalamt als auch die Ortsbildpflegekommission haben es für erhaltenswert befunden“, sagt Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo. 11.500 Euro werden dafür im Rahmen von „Kunst am Bau“ zur Verfügung gestellt. „Offen sind nur noch die Maler- und Tischlerarbeiten beim Innenausbau um etwa 100.000 Euro“, sagt Pikalo, der damit rechnet, dass das neue Rüsthaus im Spätherbst bezugsfertig sein werde.



Mit weiteren fünf Tagesordnungspunkten wurden die restlichen Widmungen von rund 1,3 Hektar für die Wohnanlage auf dem ehemaligen Areal der Brauerei Sorgendorf, die der Sittersdorfer Tierarzt Richard Piroutz erworben und revitalisiert hat, beschlossen.



Per Grundsatzbeschluss wurden für „eventuelle Aktivitäten durch die Stadtgemeinde“ hinsichtlich der Landesausstellung 2020 fünf Projekte in Erwägung gezogen. Darunter eine Ausstellung „Menschenbilder“ im Kunstmuseum (Werner Berg und Manfred Deix), „Feste des Miteinanders“ (Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien), „Erinnerungskultur“ zu den Weltkriegen sowie neue Ideen zur Gestaltung des Stadtparks gegenüber den Schulen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.