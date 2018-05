Facebook

Beim Angebot der Stadt- gemeinde Völkermarkt stehen auch Bauernhof-Besuche auf dem Programm © Kleine Zeitung

Das Ende des Schuljahres naht in großen Schritten, in wenigen Wochen heißt es: endlich Ferien! Die Eltern machen sich bereits über die Betreuung ihrer Kinder in der Sommerzeit Gedanken. Ob Abenteuer, Sprachlern-Kurse oder sportliches Toben nach Herzenslust – hier ein Überblick über die Angebote im Bezirk Völkermarkt.



Die Stadt Völkermarkt bietet mit dem „Sommer mit Action“ eine fünfwöchige Sommerbetreuung an. „Es ist für jeden etwas dabei, ob Sport-, Spiel- oder Abenteuerbegeisterte“, sagt Sabine Rausch vom Sozialreferat der Stadtgemeinde. Für abwechslungsreiche Erlebnisse sorgen Naturerkundungen mit Fischern und Jägern, Bauernhofbesuche stehen ebenso am Programm wie Bewegung bei Zumba, Tennis oder Bogenschießen. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt, einmal wöchentlich wird gemeinsam gekocht.



Spannendes können Kinder bei der Indianerwoche in Griffen erleben. „In diesen Tagen bringen wir den Kindern Lebensgewohnheiten, Rituale, Spiele und Essen der amerikanischen Ureinwohner näher. Es wird gewerkelt, gefädelt und gesammelt. Schnitzen und Lagerbauen kommen nicht zu kurz“, sagt Waldpädagogin Cornelia Korak.