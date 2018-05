Facebook

Brunhilde (84) und Richard David (85) © KK/Privat

Am 25. Mai vor 60 Jahren gaben sich Brunhilde (84) und Richard David (85) aus Völkermarkt das Jawort. Kennengelernt haben sie sich über die Arbeit. Brunhilde, geborene Braunsteiner, zog von Wien nach Völkermarkt, um in der Fleischerei Perkounig zu arbeiten. Richard, der ursprünglich aus der ehemaligen Tschechoslowakei kam, war in der Fleischerei Riepl tätig.



„Die großen Hände meines Vaters sind ihr aufgefallen. Es ist so schön anzuschauen, dass sie nach all den Jahren noch immer verliebt sind“, erzählt Tochter Barbara Furlan. Das Ehepaar bekam vier Kinder und freut sich, wenn die fünf Enkelkinder und die zwei Ururenkel zu Besuch kommen. Gefeiert wird im privaten Rahmen. Die Hochzeit vor 60 Jahren fand mit den Trauzeugen Josef Mair und Josef Riepl in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt statt. Getraut wurden das Paar vom damaligen Kaplan Franz Božić.

Geheiratet wurde in der Stadtpfarrkirche Völkermarkt © KK/Privat