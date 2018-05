Facebook

Verleihung des Stadtwappens © KK/Privat

Das Autohaus Pribasnig in Völkermarkt wird bereits in dritter Generation geführt. Als Zeichen der Anerkennung für den jahrzehntelangen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens wurde dem Autohaus das Recht zum Führen des Völkermarkter Stadtwappens verliehen. Die feierliche Überreichung der Urkunde an Rudolf Pribasnig nahmen Vertreter der Stadtgemeinde im Zuge des Auto- und Zweiradmarktes am Hauptplatz in Völkermarkt vor.