Globasnitzbach wird hochwassersicher gemacht © Katz-Logar

Bereits 2002 wurde mit Hochwasserschutzmaßnahmen am Globasnitzbach in Traundorf begonnen, bisher wurden 7,9 Millionen Euro investiert und drei Bauabschnitte fertiggestellt. Der Feuersbergbach ist ein Zubringerbach und mündet in Globasnitz in den Globasnitzbach. Erst, wenn auch die geplanten Rückhaltebecken fertiggestellt sein werden, ist das Schutzziel, ein statistisch betrachtet einmal in 100 Jahren auftretendes Hochwasser schadlos abzuführen, erreicht.



„Diese Schutzmaßnahmen sind ein weiterer wichtiger Teil für den Hochwasserschutz, mit dem nach Fertigstellung aller Bauabschnitte 438 Menschen und 417 Gebäude nachhaltig geschützt werden“, so Daniel Fellner, zuständiger Landesrat für Wasserwirtschaft. Die Arbeiten am Feuersbergbach werden umfangreich sein. Es kommt zu 8.000 Kubikmetern Erdaushub, was rund 750 LKW-Fuhren entspricht. „Der Schutz vor Hochwasser zählt zu den Kernaufgaben des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Es freut mich, dass wir mit den Maßnahmen am Feuersbergbach nun einen weiteren wichtigen Schritt zum Schutz der Bevölkerung von Globasnitz setzen können. Die Kosten betragen rund 1,45 Millionen Euro und werden zu 45 Prozent vom Bund, zu 40 Prozent vom Land Kärnten und zu 15 Prozent von der Gemeinde Globasnitz getragen“, sagt Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger.