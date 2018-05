Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die gemeinsamen Augenblicke mit ihrer Urenkelin sind für Anna das größte Glück © Weichselbraun

I hob di gern so viel als i vermag, bei finsterer Nacht grad so als wie bei Tag … “, ertönt es vor der Eingangstüre des Bauernhofes Klatzer vulgo Russ in Diex. Angestimmt hat das bekannte Kärntnerlied Anna Klatzer, um ihrer Familie eine Freude zu machen. Es ist ein besonderer Moment, denn die Altbäuerin feierte vor wenigen Tagen ihren 100. Geburtstag.