Die Stadt soll das Projekt in keiner Form unterstützen, so die Forderung. Alle anderen Parteien im Gemeinderat versagten dem Antrag die Drinkglichkeit. Er wurde dem Kulturausschuss zugewiesen.

Gastspiel des Stücks „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ von Peter Handke im Theater an der Wien im Rahmen der Wiener Festwochen 2015 © KK/THALIA THEATER HAMBURG

Eine kurze Tagesordnung, aber eine verhältnismäßig lange Sitzung hatte der Gemeinderat von Völkermarkt am Donnerstag zu absolvieren. Der Grund: Die FPÖ stellte einen Dringlichkeitsantrag, die Inszenierung von Peter Handkes Stück „Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten“ durch den Regisseur und Nestroy-Preisträger 2011, Bernd Liepold-Mosser, in keinerlei Form durch die Stadtgemeinde zu unterstützen.



Das 1992 erschienene Theaterstück gilt als Handkes zweites „stummes Werk“, also ohne gesprochenen Text. Geplant ist die mehrmalige Aufführung im Rahmen des Programms zu „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ in Österreich, Slowenien und Kroatien.

