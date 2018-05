Facebook

Verleihung des Innovationspreises Tourismus 2018 © KK/Privat

„Reisen ohne Pkw wird immer mehr zum Trend. Somit gewinnen innovative Mobilitätslösungen zunehmend an Bedeutung“, so Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig im Rahmen der Verleihung des Österreichischen Innovationspreises Tourismus 2018. Und diese Auszeichnung ging an das Kärntner Siegerprojekt „Touristische Mobilitätszentrale Kärnten – Bahnhofshuttle Kärnten“. Daran beteiligen sich nicht nur die Tourismusregionen Klopeiner See-Südkärnten, Bad Kleinkirchheim, Millstätter See, Mittelkärnten, Nassfeld-Lesachtal, Weißensee, Nockberge, Villach und der Wörthersee, sondern auch als Generalunternehmen die Firma Bacher Reisen. „Perfekt vernetzte Mobilität abseits des privaten Pkw ist für Tourismusdestinationen das Credo der Zukunft und muss laufend verbessert werden“, so Daniel Orasche von der Region Klopeiner See-Südkärnten