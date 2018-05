Facebook

Radfahren, Schwimmen und Laufen stehen für Günter Hanschitz täglich auf dem Programm © Weichselbraun

Ein Ausgleich für die Arbeit und mittlerweile auch ein bisschen Sucht sei der Sport für den Völkermarkter Günter Hanschitz (52). Er geht am Samstag, dem 26. Mai, mit 200 Teilnehmern beim Swim Open am Klopeiner See an den Start. Die frühere Veranstaltung „Swimaniak“ ist nun Teil der österreichischen Meisterschaften für Freiwasser-Schwimmathleten und heißt nun „Klopein Swim Open“. Teilnehmer legen entweder 1,5, 3 oder 4,5 Kilometer zurück. Hanschitz möchte drei Kilometer in einer Zeit zwischen 45 und 50 Minuten absolvieren.



Den Bewerb sieht er als „Training unter Wettkampfbedingungen“ für den Ironman in Klagenfurt am 1. Juli. Dort muss er 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Vor acht Monaten hat er mit dem Training für seinen mittlerweile dritten Ironman begonnen. „Der Ironman hat mich immer schon gereizt, ich hatte aber früher, als ich jünger war, nie Zeit und Lust, so lange und so viel zu trainieren“, sagt der karrenzierte Bundesheer-Beamte, der bis vor Kurzem noch das Café Novello in der Völkermarkter Innenstadt führte. Seit neun Jahren hat er die Gastronomie in der Walderlebniswelt über.

