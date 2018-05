Die Kosten für den Um- und Zubau des Kindergartens in Eisenkappel stiegen von 1,8 Millionen auf 1.912.000 Euro. Kritik auch wegen Kanal in Unterort bei Rechberg.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gemeinderäte in Bad Eisenkappel stimmten ab © Zdravko Haderlap

Im Vorfeld der einstimmig beschlossenen Vereinbarung zur Ableitung und Reinigung von Abwässern im Unterort bei Rechberg – vorgelegt vom Verband Völkermarkt-Jaunfeld 2016 – gab es bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in Eisenkappel heftige Kritik. Und zwar von der SPÖ an Bürgermeister Franz Josef Smrtnik (EL) und an der Geschäftsführung der Gemeinde. Von „Säumigkeit und unzureichender Kommunikation“ war die Rede. In der Vereinbarung ist das Entgelt für die Durchleitung und Reinigung der Abwässer in der Höhe von 2,25 Euro pro Kubikmeter geregelt, jedoch nicht die Anschlussgebühr. Nun fordert Sittersdorf eine höhere Abgabe und zusätzlich Anschlussgebühren.