Vorträge, Beratungen und praktische Selbstverteidigungsübungen stehen am Samstag im K3 in St. Kanzian am Programm. Um 16 Uhr geht es los. 58 Betretungsverbote wurden im Vorjahr im Bezirk ausgesprochen.

Von links: Susanne Aichholzer, Verena Kristof, Klaus Innerwinkler und Günther Kazianka © Polizei

1. Warum hat die Polizei einen Sicherheitstag für Frauen organisiert?

„Vier Veranstaltungen im Rahmen von ,Gemeinsam sicher‘ finden heuer zu diesem Thema in Kärnten statt. Es geht nicht darum, dass wir steigende Delikte haben, die einen Sicherheitstag für Frauen notwendig machen. Eine solche Veranstaltung gab es bisher noch nicht und hat gefehlt“, sagt Bezirkspolizeikommandant Klaus Innerwinkler.



2. Was wird geboten?

In fünf Räumen können sich Besucherinnen über Schutz vor Gewalt in den sozialen Medien und in den eigenen vier Wänden informieren. Praxisübungen gibt es in den Bereichen Selbstverteidigung und Selbstbehauptung im öffentlichen Raum. „Diese Veranstaltung richtet sich an alle Frauen. Es soll auch eine Möglichkeit sein, um Vieraugengespräche zu führen oder um uns mitzuteilen, wo sie sich unsicher fühlen“, sagt Innerwinkler.



3. Sind Frauen in Völkermarkt häufig Opfer von Gewalt oder sexuellen Übergriffen?

100 Frauen aus Völkermarkt suchten Hilfe beim Gewaltschutzzentrum, daraufhin wurden 58 Betretungsverbote ausgesprochen. „Also im Schnitt jede Woche ein Betretungsverbot in Völkermarkt. Das ist nicht wenig“, sagt Innerwinkler. Die Zahlen sind gestiegen. „Das bedeutet aber nicht, dass die Gewaltbereitschaft gegen Frauen gestiegen ist. Das kann auch bedeuten, dass die Betroffenen eher bereit sind, Hilfe zu suchen. Oft geht das einher mit Berichterstattungen oder Infoveranstaltungen“, sagt Roswitha Bucher, Leiterin des Gewaltschutzzentrums. 13 der 1300 angezeigten Fälle im Bezirk 2017 betrafen sexuelle Übergriffe. 2016 waren es neun.

Der Sicherheitstag Wo? K3, St. Kanzian, Samstag, 26. Mai, 16 bis circa 18.30 Uhr.

Wer? Frauen ab 16 Jahren.

Was? Kostenlose Infoveranstaltung. Praxis-Übungen im Bereich Selbstverteidigung und Selbstbehauptung. Beratung, um Schutz zu erhöhen, in den eigenen vier Wänden, bei Gewalt und in den sozialen Medien.

Daniela Grössing Redakteurin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Daniela Grössing

„Auch wenn häufig über das öffentliche Sicherheitsgefühl gesprochen wurde, passiert Gewalt meistens in den eigenen vier Wänden. Jede vierte in einer Beziehung lebenden Frau wird Opfer von Gewalt“, sagt Bucher.Bei der Polizei unter 133 oder auch per SMS unter 0800/133 133. Für Beratungen ist die Wiff Frauen- und Familienberatung eine Anlaufstelle,die von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter (0 42 32) 47 50 erreichbar ist, sowie das Gewaltschutzzentrum in Klagenfurt, Telefon (0463) 590 290 oder die Frauen-Helpline rund um die Uhr unter 0800/222 555.„Immer häufiger ist die Überforderung durch Mehrfachbelastung der Frau als Mutter, Berufstätige und oft auch Pflegerin ein Thema. Die Familiensysteme sind kleiner, der Zusammenhalt nimmt ab, Frauen stehen oft alleine da. Auch psychische Probleme, Ängste und Depressionen belasten die Frauen“, sagt Wiff-Leiterin