Am heurigen Treffen nahmen 11.000 Personen teil © Markus Traussnig

Die Mühlen der Justiz malen langsam. Aber nicht in diesem Fall: In rekordverdächtigem Tempo hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nach dem Gedenktreffen am Loibacher Feld in Bleiburg Anklage gegen sechs Verdächtige erhoben. Wie berichtet wurden bei dem umstrittenen Ustascha-Gedenken am 12. Mai sechs Personen in Untersuchungshaft genommen - unter anderem, weil sie den Hitlergruß gezeigt haben.