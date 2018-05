Im Mittelpunkt der „Langen Nacht“ stehen die Stadtpfarrkirche und die Evangelische Kirche in Bleiburg. Aber auch in Griffen gibt es ein Programm.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadtpfarrkirche in Bleiburg steht im Mittelpunkt der „Langen Nacht“ © KK/Privat

In der „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, 25. Mai, stehen die Stadtpfarrkirche und die Evangelische Kirche in Bleiburg/Pliberk im Mittelpunkt. Das Programm in der Evangelischen Kirche startet um 18 Uhr mit Pfarrer Igor Vukan. Die musikalische Gestaltung übernehmen die „Singers“. In der Stadtpfarrkirche beginnt die „Lange Nacht“ um 18.30 Uhr mit einer Maiandacht. Um 19.15 Uhr leitet Dechant Ivan Olip eine Kirchenführung und eine Meditation. Um 19.30 Uhr erklingen Evergreens mit Veronika Gerdey, Verena Jamer, Norbert Haimburger und Helmut Krop. Um 20.30 Uhr folgt eine Jugendmesse. Mit einer Agape und einer Verkostung von Messwein ab 21.30 Uhr klingt die „Lange Nacht“ in Bleiburg aus.

In der Pfarrkirche in Griffen begeht man die „Lange Nacht“ aus Candlelight-Evening ab 20 Uhr. Es werden Texte rund um das Thema Kirche gelesen, ein Gospelchor tritt auf.