11.000 Menschen waren heuer beim Totengedenken am Loibacher Feld in Bleiburg © Raunig

Das Gedenktreffen am Loibacher Feld in Bleiburg/Pliberk findet schon seit dem Jahr 1951 statt. So viel politische und mediale Aufmerksamkeit wie heuer, wurde der Veranstaltung bisher noch nie zuteil. Das Treffen sei zu einem Sammelpunkt für Neo-Faschisten aus ganz Europa geworden, sagen Kritiker. 11.000 Teilnehmer waren heuer mit dabei.

