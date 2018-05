Facebook

© Jürgen Fuchs

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich in der Nacht auf Dienstag auf einem Firmengelände in der Gemeinde Griffen ereignet. Ein 50-jähriger Arbeiter aus der Gemeinde St. Andrä war in einer Produktionshalle mit dem Zuschnitt von Holzbrettern beschäftigt. Gegen 0.15 Uhr geriet der 50-Jährige mit der rechten Hand in das Kreissägeblatt der Tischkreissäge.