Das stinkt zum Himmel! Weil ein Auto einen Traktor zu knapp überholt hat, kippte der Traktor-Anhänger mit Jauche um. Die Gülle verteilte sich Großteils auf einen Acker, der an die Straße grenzt.

Der Anhänger kippte um © FF Untermitterdorf

Am Smastagvormittag fuhr ein 17-jähriger Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt mit einem Traktor und angekoppelten Gülleanhänger auf der Lavamünder Bundesstraße (B 80) in Richtung Lavamünd. In Unternberg, Gemeinde Ruden, Bezirk Völkermarkt, wurde die Zugmaschine von einem dunklen Kraftfahrzeug überholt.