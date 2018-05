Facebook

Martin Pratnekar hat sich auf seinem Anwesen auch einen Hofladen eingerichtet © Rosina Katz-Logar

"Die Edelbrände sind das Herzstück unserer Produktpalette“, sagt Martin Pratnekar. In der eigenen Destillationsanlage in Feistritz ob Bleiburg, die er im Jahre 2010 aufgebaut hat, brennt er die unterschiedlichsten Schnäpse aus Minze, Nüssen, Zirbe, Pfirsichen, Marillen, Himbeeren oder Äpfeln. „Die Arbeit ist sehr aufwändig und erfordert höchste Sorgfalt“, sagt er. Die wichtigste Grundlage für einen guten Edelbrand seien reife, unverdorbene Früchte, die im richtigen Moment geerntet und sofort verarbeitet werden müssen. „Wir setzen auf Qualität und nicht auf Masse“, sagt der Obstbauer, der bei seiner Arbeit von Ehefrau Claudia, Mutter Anna sowie den Kindern Elias und Anika unterstützt wird. Bei den Mostbarkeiten räumte die Familie heuer zwei Gold- und vier Bronzemedaillen ab. Am Obsthof der Familie Pratnekar wachsen Äpfel, Kirschen, Zwetschken, Williamsbirnen, Marillen, Trauben und Himbeeren. „Mein Vater hat bereits mit dem Obstbau begonnen“, erzählt Pratnekar, der die Landwirtschaft im Jahre 2003 übernommen hat und seit dem Jahre 2007 im Vollerwerb betreibt. Mittlerweile ist seine Obstplantage zwei Hektar groß. Vor der Übernahme des Bauernhofes war Pratnekar als Maschinenschlosser tätig Foto © Rosina Katz-Logar In seinem liebevoll gestalteten Bauernladen, den der zertifizierte Edelbrandsommelier 2010 eröffnet hat, finden Einheimische und Touristen neben Edelbränden, Whiskey und Gin auch preisgekrönte Produkte wie Essig, Sirupe, Most, Marmelade und Sonnenblumenöl. „Die Auszeichnungen freuen mich und machen einen Vergleich mit anderen Produzenten möglich“, sagt Pratnekar, der bis zur Übernahme seines 36 Hektar großen Bauernhofes als Maschinenschlosser beschäftigt war.Warum er sich der Landwirtschaft verschrieben hat? „Mich freuen die Arbeit in der Natur und die freie Zeiteinteilung“, sagt Pratnekar, der sich in seiner Freizeit in der örtlichen Feuerwehr engagiert. Dass sein Pfirsichnektar, der 2018 mit der Kärntner Genusskrone prämiert wurde, nun auch auf Bundesebene bewertet wird, erwartet er mit großer Spannung.