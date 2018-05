Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Physiker Stephen Hawking © AP

Als der mittlerweile verstorbene Physiker Stephen Hawking 1985 das Europäische Kernforschungszentrum Cern in Genf besuchte, zog er sich eine Lungenentzündung zu. Er bekam Atemnot, geriet in Lebensgefahr. Ein Luftröhrenschnitt rettete ihn. Doch sprechen konnte der weltbekannte Wissenschafter danach nicht mehr, er war auf einen Sprachcomputer angewiesen. Jožko Strauss war Mitarbeiter an einem der beiden Großexperimente am Forschungszentrum Cern, mit denen im Jahr 2012 der Nachweis eines neuen Elementarteilchens, des Higgs-Bosons, gelang. Diese Entdeckung war für die Zuerkennung des Physik-Nobelbreises an Francois Englert und Peter W. Higgs ausschlaggebend. Strauss wird am Donnerstag, dem 7. Juni, einen Vortrag am Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt halten (Beginn 8 Uhr). Er widmet sich der Frage: „Ist Cern schuld, dass Stephen Hawking nicht mehr sprechen konnte?“