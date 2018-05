Mittwochfrüh krachten ein Mopedfahrer (17) und ein Autofahrer (29) in einem Kreisverkehr in St. Kanzian zusammen. Der Jugendliche stürzte und wurde verletzt.

© Klz/Weichselbraun

Am Mittwoch gegen 8.40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus St. Kanzian mit seinem Auto auf der Eberndorfer Landesstraße von St. Kanzian am Klopeinersee kommend in Richtung Eberndorf. Bei einem Kreisverkehr in Unterburg wurde er langsamer, weil sich auf der Klopeinersee Straße ein Pkw und ein Motorfahrrad dem Kreisverkehr näherten.