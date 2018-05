Spatenstich fand am Montag statt. In zwei Jahren werden hier 54 Wohnungen gebaut. Gesamtinvestition beläuft sich auf 7,8 Millionen Euro.

Das Postplatzl in Völkermarkt © Hubert Budai

Für das Projekt „Wohnoase Postplatzl“ in Völkermarkt wurde gestern der Spatenstich gesetzt. Die Drau Wohnbau, Teil des Kärntner Siedlungswerkes, errichtet hier mit Unterstützung des Landes Kärnten in den nächsten zwei Jahren 54 Wohnungen. Die gesamten Baukosten werden sich auf 7,8 Millionen Euro belaufen. Die 54 Wohnungen sind allesamt barrierefrei gestaltet. Es besteht auch die Möglichkeit einer Anpassung der Einheiten für betreute Wohnprojekte. In der Gemeinde Völkermarkt fließen in den kommenden Jahren insgesamt 20 Millionen Euro in den Wohnbau.