Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Haderlap, Fotolia

In der Stadtgemeinde Völkermarkt trauert man um einen engagierten, verdienstvollen Bürger. Bernhard Piuk, Inhaber des gleichnamigen Gastroservices, ist im Alter von 46 Jahren überraschend verstorben. Piuk hatte den Betrieb von seinem Vater übernommen und erfolgreich weitergeführt. Er war auch aktiv bei der Feuerwehr tätig. Das gemeinsame Beten findet am, Dienstag, 15. Mai, um 19 Uhr in der städtischen Aufbahrungshalle am Kreuzbergl statt. Am Mittwoch, 16. Mai, um 14 Uhr wird Piuk dann am Stadtfriedhof zur letzten Ruhe geleitet. Er hinterlässt seine Frau und drei minderjährige Kinder.