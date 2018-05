Von der Rosental Bundesstraße aus sahen Autolenker Feuer in einem Wohnhaus in Gallizien. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zuhause. Ermittlungen nach der Brandursache laufen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sechs Feuerwehren waren im Einsatz © KK/FF Miklauzhof

In einem Wohnhaus in Gallizien im Bezirk Völkermarkt brach am Samstag um 00.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Fahrzeuglenker entdeckten von der Rosental Bundesstraße aus das Feuer und schlugen Alarm. Die Bewohner befanden sich während des Brandes nicht im Haus.

Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Gallizien, Miklauzhof, St. Margarethen, Stein im Jauntal, Eberndorf und Abtei konnte der Brand gelöscht werden. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen laufen.

Das Wohnhaus wurde enorm beschädigt Foto © KK/FF Abtei