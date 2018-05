Facebook

Dieses Holzkreuz mit Galgenstricken stellte ein 61-Jähriger gegenüber dem Loibacher Feld auf © KK/Polizei

Am Freitag gegen 20 Uhr stellte der Oberkärntner Künstler Hans-Peter Profunser aus dem Bezirk Spittal/Drau ein sechs Meter hohes Holzkreuz mit angebrachten Galgenstricken - das "Faschistuskreuz" - neben der Straße gegenüber dem Loibacher Feld in der Gemeinde Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, auf einem Betonsockel auf. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Mann an, eine Genehmigung für das Aufstellen zu haben.

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurde festgestellt, dass keine Genehmigung vorliegt. Seitens der Bezirkshauptmannschaft wurde der Abbau des Kreuzes angeordnet. Weiters wird wegen Verdachts der Herabwürdigung religiöser Symbole ermittelt. Das Kreuz wurde schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt beschlagnahmt.

Das Kreuz wurde beschlagnahmt Foto © KK/Polizei