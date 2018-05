Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Fahrer konnte den in Schräglage befindlichen Lkw unverletzt verlassen © FF Stein im Jauntal

Ein mit Dachziegeln beladener Lkw geriet Freitagmittag auf der Möchlinger Landesstraße (L118) in der Gemeinde St. Kanzian auf das aufgeweichte Fahrbahnbankett. Der Lenker, der von Stein kommend in Richtung Gallizien unterwegs war, konnte das Fahrzeug nicht mehr auf die Straße zurücklenken. Dem 43-Jährigen gelang es, den in Schräglage befindlichen Lkw zu verlassen und die Feuerwehr zu alarmieren. Die Kameraden der FF Stein konnten das Umkippen verhindern und den Lkw sichern.