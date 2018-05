Am 26. Mai findet in St. Kanzianeine Sicherheits-Veranstaltung speziell für Frauen statt. Themen sind sexuelle Übergriffe und mehr.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Infoveranstaltung für Frauen im K3 © KK/Polizei

Im Rahmen von "Gemeinsam.Sicher in Österreich" wurde die Initiative "Gemeinsam.Sicher mit Frauen" ins Leben gerufen. am 26. Mai findet um 16 Uhr im K3 in St. Kanzian eine Veranstaltung speziell für Frauen statt. Themen sind die Stärkung der Selbstbehauptung von Frauen gegenüber sexuellen Übergriffen, Informationen über Fraueneinrichtungen und die Schaffung von Rechts- und Handlungssicherheit in Zusammenhang mit Notwehrsituationen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die "Sicherheit im Netz".