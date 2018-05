Facebook

Der Klettersteig in Griffen ist nur für erfahrene und geübte Kletterer geeignet © KK/Privat

Am Dienstag stiegen ein 68-jähriger und ein 71-jähriger Slowene gegen Mittag in den Klettergarten am Griffner Schlossberg, der erst am 1. Mai eröffnet worden war. Im Bereich „Umkehrpunkt“ konnten sie nicht mehr weiter. Die Bergrettung Eisenkappel rückte aus, um die beiden Männer, die unverletzt geblieben waren, zu bergen.



Am Donnerstag standen die Eisenkappler Helfer mit sieben Mann erneut im Einsatz am Klettersteig in Griffen. Ein 57-jähriger Mann aus St. Kanzian war alleine unterwegs, als er rund 30 Meter oberhalb dieses Umkehrplatzes wegen Erschöpfung ebenfalls weder vor- noch zurück konnte. Der Jauntaler setzte mittels Handy einen Notruf ab.